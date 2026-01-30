İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yasa dışı bahis platformlarına altyapı desteği sağladığı ve bahis oynattığı iddia edilen Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu.

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, MASAK tarafından hazırlanan analiz raporunda, Şahin’in yasa dışı faaliyetler yoluyla haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Kripto varlıklar donduruldu

Raporda yer alan bulgular doğrultusunda; suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançların aklanmasını önlemek amacıyla şüpheliye ait taşınır ve taşınmaz mallar, şirket ve ortaklık payları, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesapları ile kripto para borsalarında bulunan varlıklara resen el koyma kararı alındı.

Soruşturma kapsamında, 460 milyon avro değerindeki kripto varlıkların, hesabın bulunduğu global bir kripto şirketi tarafından dondurulduğu öğrenildi.

İade süreci devam ediyor

Veysel Şahin hakkında, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından yürütülen soruşturma sürerken, şüphelinin Türkiye’ye iade işlemlerinin de devam ettiği bildirildi.