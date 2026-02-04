Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce aranan 64 yaşındaki Arife Gökçe’nin kaybı, Türkiye gündeminde uzun süre yer almıştı. Dosyada adı sıkça geçen isimlerden biri olan Sinan Sardoğan, olay sürecinde sergilediği tutum ve hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Arife Gökçe’nin kaybolmasıyla ilgili olarak doğrudan sorumluluğu ispatlanamayan Sardoğan, olay sonrası kıyafetlerini yakarak yok etmesi ve yaşlı kadınlara gönderdiği müstehcen mesajlar nedeniyle şüpheli bulunmuştu. Ancak bu iddialar dosya kapsamında kesin delillerle kanıtlanamamıştı.

Başka Bir Dosyadan Tutuklandı

Arife Gökçe dosyasına ilişkin yayınlar sürerken, Sinan Sardoğan’ın başka bir dosyada cinsel istismar iddiasıyla tutuklandığı açıklanmıştı. İddiaya göre, mağdur bir çocuk Sardoğan’ı televizyonda gördükten sonra teşhis etmiş, bunun üzerine hakkında adli işlem başlatılmıştı. Bu gelişme, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Tahliye Görüntüleri Yeniden Gündem Oldu

Sardoğan’ın bir süre sonra cezaevinden tahliye edildiği, Tokat’ta bir erkek kuaföründe çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ortaya çıktı. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte Arife Gökçe dosyası yeniden gündeme taşındı.

“Cezaevi Zor Bir Yer”

Tahliyesinin ardından ilk kez Müge Anlı’ya konuşan Sinan Sardoğan, cezaevi şartlarının zor olduğunu belirterek, “Ağalar var, kavgalar çıkıyor, 50 yıl ceza alanlar var. Allah kimseyi düşürmesin” ifadelerini kullandı.

Cezaevi sonrası hayatına ilişkin de açıklamalarda bulunan Sardoğan, geçimini çalışarak sağladığını, zaman zaman eline az miktarda para geçtiğini ve kız kardeşinin kendisine destek olduğunu söyledi.

Suçlamaları Reddetti

Arife Gökçe’yi hayatında hiç görmediğini iddia eden Sinan Sardoğan, hakkında ortaya atılan tüm suçlamaların asılsız olduğunu savundu. Programda daha önce sarf ettiği bazı sözlerden pişmanlık duyduğunu dile getiren Sardoğan, bundan sonraki yaşamını sakin bir şekilde sürdüreceğini belirtti.

“Kimse merak etmesin, kendi evimde uslu uslu oturuyorum. Köyümde kalacağım. Tek olmam daha iyi,” diyen Sardoğan, kamuoyuna bu sözlerle mesaj verdi.