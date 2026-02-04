Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan “Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Yeniden İmar ve Gelişme Raporu”, bölgede yürütülen çalışmaların kapsamını ve ulaşılan aşamayı ortaya koydu.

Konut ve İş Yerlerinde Büyük Ölçüde Sona Gelindi

Rapora göre, deprem sonrası barınma ihtiyacının karşılanması öncelikli hedef oldu. Bugüne kadar yapılan kura törenleriyle 433 bin 667 konut ve 21 bin 690 iş yerinin hak sahipleri belirlendi. Kalıcı konutların inşasında sona yaklaşılırken, yeni yerleşim alanlarıyla birlikte sosyal donatı alanları da planlandı.

Eğitim ve Üniversite Yatırımları Artırıldı

Deprem bölgesinde eğitim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla önemli yatırımlar yapıldı. Bu kapsamda:

13 bin 321 derslik için 72 milyar lira,

2 bin 776 dersliğin güçlendirilmesi için 6,9 milyar lira harcandı.

Çalışmalar tamamlandığında derslik sayısının deprem öncesine göre yüzde 15 artması hedefleniyor. Üniversitelerde ise fakülte binaları, kampüs altyapıları ve bakım-onarım çalışmaları için 5,1 milyar lira kaynak kullanıldı. 2026 Yılı Yatırım Programı’nda üniversitelere 2,4 milyar lira ek ödenek ayrıldı.

İstihdam ve Yerel Yönetimlere Destek

Deprem sonrası istihdam kaybının önlenmesi amacıyla aktif iş gücü politikaları devreye alındı. Bölgedeki 11 ilde:

60 bin 582 kişi , işbaşı eğitim programları ve meslek kurslarından faydalandı,

Bu alana yaklaşık 2,9 milyar lira kaynak aktarıldı.

Yerel yönetimlerin hizmetlerini sürdürebilmesi için altyapı, çevre düzenlemesi ve araç-ekipman ihtiyaçları kapsamında belediyelere yaklaşık 4 milyar lira nakdi destek sağlandı. Belediyelerin acil altyapı taleplerini kapsayan projelerin toplam tutarı ise 21,9 milyar liraya ulaştı.

Enerji, Ulaşım ve Tarımda Yoğun Yatırım

Deprem sonrası enerji altyapısındaki hasarların giderilmesi için 51,1 milyar lira harcandı. Ulaşım alanında:

Kara yolu ve otoyol onarımları için 19,8 milyar lira ,

Yeni yerleşim alanlarına erişim için 40 milyar lira ,

Kent içi yol onarımları için 8,5 milyar lira kaynak kullanıldı.

Demir yolu hatlarının onarımı için 2025 sonu itibarıyla 26,4 milyar lira yatırım yapılırken, 2027’ye kadar bu alanda 31,5 milyar liralık harcama planlanıyor. Tarım sektöründe ise 2025 yılında 11 ilde 17,4 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirildi.

Sanayi ve Ekonomik Toparlanma

Deprem bölgesinin üretim ve ihracat kapasitesini yeniden ayağa kaldırmak amacıyla sanayi yatırımlarına da hız verildi. Küçük sanayi sitesi yatırımları, KOSGEB ve kalkınma ajansları destekleriyle birlikte sanayi kesimi için 17,6 milyar liralık kaynak harekete geçirildi.

“Toparlanma Sürecinde Büyük İlerleme Kaydedildi”

Raporda, uzun vadeli ve planlı yatırımlar sayesinde toparlanma sürecinde önemli bir aşamaya gelindiği vurgulandı. Kalıcı konut ihtiyacının karşılanması, kamu hizmetlerinin yeniden yapılandırılması ve ekonomik-sosyal hayatın canlandırılmasına yönelik çalışmalarda büyük ölçüde ilerleme sağlandığı belirtildi.