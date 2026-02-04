AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, "Anadolu, insanlığın son adasıdır. İnsanlık bu coğrafyada kuruldu, bugün de anlamını koruyan coğrafya yine Anadolu coğrafyasıdır." dedi.

Türkiye Gençlik STK'leri Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen "Gençlik Liderliği Eğitim Programı" Antalya'nın Aksu ilçesindeki ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde sürüyor.

Programa katılan Ünal, yaptığı konuşmada, teknolojinin insan yaşamına önemli etkilerinin olduğunu, kendi kuşaklarının kara sabanı da interneti de yapayı zekayı da gördüğünü ifade etti.

Dünyanın büyük bir anlam krizi içerisinde olduğuna dikkati çeken Ünal, şöyle konuştu:

"Anlam kavgası, mücadelesi olan bir insana baktığınızda gözlerinde bir ışık görürsünüz. Anadolu, insanlığın son adasıdır. İnsanlık bu coğrafyada kuruldu, bugün de anlamını koruyan coğrafya yine Anadolu coğrafyasıdır.

Sosyal medyada 'Epstein belgeleri'ni takip ediyorsunuz. Nasıl bir organize kötülük biçimiyle karşı karşıyayız? Bir insan küçük bir çocuğa bunu nasıl yapar? Nasıl içinde bir kötülük taşıyor ki bu kadar vahşileşebiliyor? İnsan anlamını, kutsalını kaybettiğinde, uğruna yaşayacağı bir kutsal, değer, mücadele edeceği bir anlam kalmadığında vahşileşiyor. Bizi insan yapan, yapılabilir olan şeyleri yapmama iradesidir."