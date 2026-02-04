Başkan Görgel, 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden inşa sürecinin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, kalıcı konutların büyük bölümünde önemli ilerleme sağlandığını ifade etti.

Canlı yayında altyapı çalışmaları hakkında da bilgi veren Görgel, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hatları ve yol yapım çalışmalarının konut projeleriyle eş zamanlı olarak yürütüldüğünü belirtti.

Başkan Görgel, Kahramanmaraş’ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na “Edebiyat” alanında dahil edilerek Türkiye’den bu unvana layık görülen ilk şehir olduğunu aktardı.

Şehrin farklı noktalarında yükselen deprem konutlarının etap etap tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini aktaran Görgel, altyapı, çevre düzenlemesi ve sosyal donatı alanlarıyla birlikte modern yaşam alanlarının oluşturulduğunu vurguladı. Çalışmaların devletin tüm kurumlarıyla koordinasyon içinde yürütüldüğünü dile getiren Başkan Görgel, Kahramanmaraş’ın daha güvenli ve daha güçlü bir şekilde yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi.