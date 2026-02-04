Belediye tarafından hazırlanan ve sosyal deney formatında kurgulanan video, depremin hafızalara kazınan saati 04.17 üzerinden izleyenleri derinden etkiledi.

Hazırlanan video çalışmasında, kolu sargılı bir vatandaş çevredeki kişilerden kolundaki saati takmasına yardımcı olmalarını istiyor. Saat bileğe takıldığında ise ibrelerin 04.17’de durduğu fark ediliyor. Bu anı gören vatandaşlar, depremin başladığı o saati hatırlayarak duygusal anlar yaşıyor.

Sosyal deney sırasında bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı, bazılarının ise yaşadıkları acıyı ve kaybettikleri yakınlarını hatırladığı görülüyor. Felaketin başladığı anın zamana kazındığı bu sahne, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden binlerce insanı simgelerken, yaşanan acının hâlâ ilk günkü tazeliğini koruduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Video boyunca verilen sade ve güçlü mesajlarla hem depremde yaşamını yitirenler anılıyor hem de toplumsal hafızanın diri tutulması amaçlanıyor. Çalışma, aynı zamanda birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını da pekiştiriyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan bu anlamlı sosyal deney videosu, vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, 6 Şubat’ın unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir farkındalık çalışması olarak değerlendirildi.