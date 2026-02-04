Altyapı çalışmaları sırasında deforme olan yol kesimleri, sıcak asfaltla onarılarak ulaşım konforu ve güvenliği artırılıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, altyapı yenileme süreci tamamlanan bölgelerde üstyapı onarımlarına hız verildi.

Şehir merkezinde trafik yoğunluğunun yüksek olduğu güzergâhlarda gerçekleştirilen çalışmalarla, yol yüzeyindeki bozulmalar gideriliyor.

Özellikle Trabzon Bulvarı’nda devam eden sıcak asfalt serim çalışmalarıyla, sürüş güvenliğini olumsuz etkileyen yol yüzeyi sorunları ortadan kaldırılırken; sürücüler ve yayalar için daha güvenli, konforlu ve kesintisiz bir ulaşım hedefleniyor.