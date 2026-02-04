Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip ilk çeyreği 21-16, ilk yarıyı ise 51-36 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı eriterek oyuna ortak olan temsilcimiz, üçüncü periyodu 63-59 geride kapattı. Son çeyrekte üstünlüğünü yeniden kuran Çayırova Belediyespor mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Kipaş İstiklalspor Basketbol Şube Başkanı Hikmet Gümüşer, taraftarlara teşekkür ederek takımın mücadelesinden gurur duyduklarını ifade etti. Gümüşer, Kahramanmaraş’ın basketbolda iddialı bir şehir haline geldiğini vurgulayarak hedeflerinin play-off olduğunu söyledi.

Bu sonuçla Kipaş İstiklalspor, ligde 22 maç sonunda 10 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 32 puana ulaştı ve 7. sırada yer aldı.