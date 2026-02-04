Anadolu direnişinin simgelerinden biri olan Bababurun’da gerçekleştirilen programda, milli mücadelenin kahramanları rahmet, minnet ve dualarla yad edildi. Anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Program kapsamında sahnelenen çeşitli gösteriler ve seslendirilen kahramanlık türküleri, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Tarihi atmosferde gerçekleşen etkinlikte birlik ve beraberlik duyguları ön plana çıktı.

Anma programı, kale içerisinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından aziz şehitlerimiz için okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.