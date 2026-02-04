Anadolu direnişinin simgelerinden biri olan Bababurun’da gerçekleştirilen programda, milli mücadelenin kahramanları rahmet, minnet ve dualarla yad edildi. Anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

T Ü R K O Ğ L U

Program kapsamında sahnelenen çeşitli gösteriler ve seslendirilen kahramanlık türküleri, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Tarihi atmosferde gerçekleşen etkinlikte birlik ve beraberlik duyguları ön plana çıktı.

Türkoğlu-2

Anma programı, kale içerisinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından aziz şehitlerimiz için okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.

