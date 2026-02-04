Yine o mübarek, o huzur dolu iklime kavuşuyoruz. Ramazan, sadece aç kalmak değil, gönlümüzü, ruhumuzu ve niyetimizi de doyurmaktır. Kahramanmaraş’ın o kendine has, buram buram maneviyat kokan sokaklarında iftar telaşının, sahur bereketinin yaşanacağı günler kapıda. 2026 yılı için niyetlerimizi tazelediğimiz bu günlerde, Rabbim tutacağımız oruçları şimdiden kabul etsin, sofralarımızdan bereketi eksik etmesin.

Kahramanmaraş 2026 İmsakiyesi

Bu sene Ramazan-ı Şerif’i Şubat’ın o serin ama kalpleri ısıtan günlerinde karşılayacağız. İlk sahurun heyecanı, son iftarın hüznü derken göz açıp kapayıncaya kadar geçecek bu mübarek ayın önemli vakitlerini aşağıya not düştüm. Takvim yaprağı çevirir gibi, gün gün takip edelim:

1 Ramazan 1447 - 19 Şubat 2026 Perşembe | İmsak 05:50 - Akşam 18:22

2 Ramazan 1447 - 20 Şubat 2026 Cuma | İmsak 05:49 - Akşam 18:23

3 Ramazan 1447 - 21 Şubat 2026 Cumartesi | İmsak 05:47 - Akşam 18:24

4 Ramazan 1447 - 22 Şubat 2026 Pazar | İmsak 05:46 - Akşam 18:25

5 Ramazan 1447 - 23 Şubat 2026 Pazartesi | İmsak 05:45 - Akşam 18:26

6 Ramazan 1447 - 24 Şubat 2026 Salı | İmsak 05:44 - Akşam 18:27

7 Ramazan 1447 - 25 Şubat 2026 Çarşamba | İmsak 05:43 - Akşam 18:28

8 Ramazan 1447 - 26 Şubat 2026 Perşembe | İmsak 05:41 - Akşam 18:29

9 Ramazan 1447 - 27 Şubat 2026 Cuma | İmsak 05:40 - Akşam 18:30

10 Ramazan 1447 - 28 Şubat 2026 Cumartesi | İmsak 05:39 - Akşam 18:31

11 Ramazan 1447 - 1 Mart 2026 Pazar | İmsak 05:37 - Akşam 18:32

12 Ramazan 1447 - 2 Mart 2026 Pazartesi | İmsak 05:36 - Akşam 18:33

13 Ramazan 1447 - 3 Mart 2026 Salı | İmsak 05:35 - Akşam 18:34

14 Ramazan 1447 - 4 Mart 2026 Çarşamba | İmsak 05:33 - Akşam 18:35

15 Ramazan 1447 - 5 Mart 2026 Perşembe | İmsak 05:32 - Akşam 18:36

16 Ramazan 1447 - 6 Mart 2026 Cuma | İmsak 05:30 - Akşam 18:37

17 Ramazan 1447 - 7 Mart 2026 Cumartesi | İmsak 05:29 - Akşam 18:38

18 Ramazan 1447 - 8 Mart 2026 Pazar | İmsak 05:27 - Akşam 18:39

19 Ramazan 1447 - 9 Mart 2026 Pazartesi | İmsak 05:26 - Akşam 18:40

20 Ramazan 1447 - 10 Mart 2026 Salı | İmsak 05:24 - Akşam 18:41

21 Ramazan 1447 - 11 Mart 2026 Çarşamba | İmsak 05:23 - Akşam 18:42

22 Ramazan 1447 - 12 Mart 2026 Perşembe | İmsak 05:21 - Akşam 18:43

23 Ramazan 1447 - 13 Mart 2026 Cuma | İmsak 05:20 - Akşam 18:44

24 Ramazan 1447 - 14 Mart 2026 Cumartesi | İmsak 05:18 - Akşam 18:45

25 Ramazan 1447 - 15 Mart 2026 Pazar | İmsak 05:17 - Akşam 18:46

26 Ramazan 1447 - 16 Mart 2026 Pazartesi | İmsak 05:15 - Akşam 18:47

27 Ramazan 1447 - 17 Mart 2026 Salı | İmsak 05:14 - Akşam 18:48

28 Ramazan 1447 - 18 Mart 2026 Çarşamba | İmsak 05:12 - Akşam 18:49

29 Ramazan 1447 - 19 Mart 2026 Perşembe | İmsak 05:11 - Akşam 18:49



Ramazan Ayının Önemi ve Yardımlaşma

Ramazan, Kuran'ın indiği, gökyüzünün kapılarının sonuna kadar açıldığı bir rahmet mevsimidir. Yüce Allah, Bakara Suresi'nde "Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır" buyuruyor. Bu ay, sadece midemizi değil, dilimizi kötü sözden, elimizi haramdan, kalbimizi hasetten çektiğimiz bir arınma kampı gibidir. İnsan, açlıkla sınandığında acziyetini hatırlar; bir yudum suyun ne büyük bir nimet olduğunu, yokluğun ne demek olduğunu iliklerine kadar hisseder. İşte bu his, kibrin en büyük ilacıdır.

Bu ayın en güzel yanı, hiç şüphesiz "biz" olma şuurunu aşılamasıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v), "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" diyerek yardımlaşmanın, bu dinin omurgası olduğunu hatırlatır. Kahramanmaraşlı hemşehrilerimiz bu duyguyu çok iyi bilir; bir tas çorbanın, sıcak bir pidenin paylaşıldıkça nasıl bereketlendiğine hepimiz şahidiz. İftar sofraları sadece yemek yemek için değil, gönül almak, hal hatır sormak, küslükleri bitirmek için kurulur. Zekâtlar, fitreler ve sadakalarla malımız eksilmez, aksine manevi bir sigorta ile temizlenir ve artar.

Ramazan, yaraları sarmanın, düşeni kaldırmanın, yetimin başını okşamanın adıdır. Özellikle zor zamanlardan geçmiş, acıyı bal eylemiş bizim gibi toplumlarda Ramazan, bir rehabilitasyondur. Birbirimizin gözünün içine bakarak "Allah kabul etsin" demenin verdiği o huzuru başka hiçbir şeyde bulamayız. Bu ayda yapacağımız her iyilik, uzatacağımız her el, aslında kendi ahiretimize bir yatırımdır. Gelin bu Ramazan'da da sofralarımızdan bir tabağı eksik etmeyelim, gönül kapılarımızı ardına kadar açalım.





Kaynaklar



1-) Diyanet İşleri Başkanlığı – 2026 Kahramanmaraş İmsakiyesi

2-) Ayet Online – Kuran Mealleri