Dulkadiroğlu Meclisi Geleceği Konuştu

İlçenin bugünü kadar yarınını da şekillendirecek önemli gündem maddelerinin ele alındığı Dulkadiroğlu Belediyesi Meclis Toplantısı, ortak akıl ve istişare vurgusuyla gerçekleştirildi. Toplantıda alınan kararlar, ilçenin planlı, sürdürülebilir ve katılımcı bir anlayışla yönetildiğini bir kez daha ortaya koydu.

İmar ve Planlama Başlıkları Görüşüldü

Meclis oturumunda, imar konuları başta olmak üzere Dulkadiroğlu’nun gelişimini doğrudan ilgilendiren birçok gündem maddesi ele alındı. İlçenin düzenli büyümesi, sağlıklı kentleşme ve uzun vadeli planlama hedefleri doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda çeşitli kararlar oy birliğiyle kabul edildi.

Alınan kararların, Dulkadiroğlu’nun planlı ve sürdürülebilir gelişimine katkı sunması hedefleniyor.

Gençlik Meclisi İçin İlk Adım Atıldı

Toplantının dikkat çeken gündem maddelerinden biri de Gençlik Meclisi kurulması oldu. Yapılan oylamayla birlikte 2026 yılı Dulkadiroğlu Belediyesi Gençlik Meclisi’nin kurulma süreci resmen başlatıldı.

Bu adımla, gençlerin yerel yönetim süreçlerine daha aktif katılım sağlaması ve fikirlerini doğrudan karar mekanizmalarına taşıması amaçlanıyor.

Katılımcı Yönetim Vurgusu

Mecliste kararların karşılıklı istişare ve katılımcı bir anlayışla alınması, toplantının öne çıkan unsurlarından biri oldu. Farklı görüşlerin değerlendirilmesi ve ortak paydada buluşulması, meclis çalışmalarına güç kattı.

Başkan Akpınar: “Bu Zor Günleri Birlikte Aştık”

Toplantıda konuşan Mehmet Akpınar, 6 Şubat depremlerinin Kahramanmaraş ve Dulkadiroğlu için büyük bir felaket olduğunu hatırlattı. Akpınar, bu süreçte devlet ve milletin el ele vererek zorlukların üstesinden gelindiğine dikkat çekti.

Başkan Akpınar, birlik ve beraberlik ruhunun ilçenin yeniden ayağa kalkmasında en önemli güç olduğunu vurgulayarak, Dulkadiroğlu’nun geleceğini birlikte inşa etmeye devam edeceklerini ifade etti.