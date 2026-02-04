İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin öldürülmesine ilişkin davada verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 51 yıl hapis cezasını onadı. İstinaf incelemesini tamamlayan daire, yerel mahkemenin kararında usul ve esas yönünden herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

Kararda, dosyanın resen incelendiği belirtilirken, delillerin değerlendirilmesinde ve hüküm kurulmasında bir isabetsizlik görülmediği ifade edildi. Daire, istinaf başvurusunu esastan reddederek yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle uygun buldu. Temyiz başvurusu yapılmaması nedeniyle sanık hakkında verilen ceza kesinleşmiş oldu.

Davanın Geçmişi

İstanbul’un Feriköy Mahallesi’nde 31 Ekim 2024’te kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, ailesinin kayıp başvurusunun ardından 2 Kasım 2024’te Feriköy Mezarlığı’nda ölü bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan Mustafa Örün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Şirin’in annesi ve ailesiyle birlikte babaannesinin evine gittiği, aynı gün ailesinin kısa süreliğine evden ayrılması sırasında küçük kızın evde kaldığı belirtildi. Aile bireylerinin dönüşünde Şirin’in evde olmadığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı kaydedildi.

Kamera kayıtlarına göre, Şirin’in olay günü tek başına sokakta yürüdüğü, sanık Mustafa Örün’ün hurda toplama aracıyla yanına yaklaşarak çocukla iletişim kurduğu ve bir süre sonra birlikte Feriköy Mezarlığı yönüne ilerledikleri tespit edildi.

İddianamede, sanığın Şirin’i mezarlık içerisindeki tenha bir alana götürdüğü, burada cinsel istismarda bulunduktan sonra delilleri ortadan kaldırmak ve yakalanmamak amacıyla küçük kızı öldürdüğü ifade edildi.

İlk Duruşmada Üst Sınırdan Ceza

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Ocak 2025’te görülen ilk duruşmada sanık Mustafa Örün’ü,

çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet,

cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçundan 21 yıl,

çocuğun cinsel istismarı suçundan ise 30 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme heyeti, sanığa herhangi bir indirim uygulamadan üst sınırdan ceza vermişti. Kararın ardından dosya istinafa taşınmış, yapılan inceleme sonucunda hüküm kesinleşmişti.