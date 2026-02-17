Şehrin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürütülen çalışmalarda, suç unsurlarına ve aranan şahıslara karşı tavizsiz bir mücadele sergilendiği görüldü. İşte bir haftalık operasyonların detayları:

Asayiş ve Narkotik Operasyonları

Asayiş uygulamaları kapsamında toplam 35.787 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 88 kişi yakalandı, 23 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda; 7 ruhsatsız tabanca, 16 av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Narkotik suçlarla mücadele ekipleri ise 76 ayrı olaya müdahale etti. Operasyonlarda:

1848 adet sentetik ecza, 82,79 gram esrar, 57,66 gram bonzai ve 32,33 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bu operasyonlar neticesinde yakalanan 87 şahıstan 9’u tutuklandı.

Kaçakçılık ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürülmeye hazır binlerce suç unsuru yakaladı. Özellikle 1597 adet tabanca fişeği, 33 adet cep telefonu ve 5 adet altın kalıbı dikkat çeken bulgular arasında yer aldı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ise 1916 şahıs sorgulanırken, 22 şahıs Geri Gönderme Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Trafik Denetimlerinde Sıkı Takip

Trafik ekipleri tarafından bir hafta boyunca 17.818 araç denetlendi. Denetimlerin detayları şöyle:

1.411 alkol denetimi yapıldı. 221 sürücüye belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Yüksek sesle müzik dinleyen 53 ve abartı egzoz kullanan 32 araç sahibine ceza kesildi.

Toplamda 2.435 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 95 araç trafikten men edildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirterek vatandaşların huzuru için denetimlerin artarak süreceği mesajını verdi.