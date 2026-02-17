Okul bünyesinde tamamen atık ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak hayata geçirilen “Gülücük Çarşısı”, öğrencilerin hem öğrenip hem de keyifli vakit geçirebileceği örnek bir yaşam alanı olarak hizmete açıldı. Çevre bilinci ve sürdürülebilirlik anlayışıyla tasarlanan proje, eğitimle geri dönüşümü bir araya getirmesiyle dikkat çekti.

Geri dönüşüm temasıyla oluşturulan alanda; akıl ve zekâ oyunları bölümleri, el işi ve tasarım atölyeleri, sinema odası ile öğrencilerin sosyal, kültürel ve bilişsel gelişimlerine katkı sağlayacak birçok etkinlik alanı yer aldı. Öğrencilerin aktif katılımını teşvik eden Gülücük Çarşısı, hem eğitici içeriği hem de eğlenceli yapısıyla kısa sürede ilgi odağı oldu.

Projeyle birlikte öğrencilerin üretme, paylaşma, iş birliği yapma ve çevreye duyarlılık konularında farkındalık kazanmaları hedeflenirken, okul ortamının da daha canlı ve sosyal bir yapıya kavuşması amaçlandı. Öğrenciler, ders aralarında ve etkinlik saatlerinde bu alanı kullanarak yaratıcılıklarını geliştirme imkânı buluyor.

Düzenlenen açılış programına İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Acaboğa, Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, projeye katkı sunan Divanlı Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda Büyükşehir Muhtarlar Dernek Başkanı Atilla Erimhan ile birlikte çok sayıda öğretmen, öğrenci ve veli katıldı.

Açılışta konuşan protokol üyeleri, projenin çevre bilinci kazandırma ve öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlama açısından örnek bir çalışma olduğunu vurguladı.

Gülücük Çarşısı’nın, hem okul içinde hem de eğitim camiasında iyi bir uygulama örneği olarak yaygınlaştırılması hedeflenirken, benzer projelerin farklı okullarda da hayata geçirilmesi planlanıyor.