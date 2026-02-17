Oruç ibadetinin beden ve ruh arasında güçlü bir denge kurduğunu belirten uzmanlar, doğru beslenme alışkanlıklarıyla Ramazan’ın hem manevi hem de fiziksel açıdan verimli geçirilebileceğini ifade ediyor.

Kahramanmaraş’ın sağlık alanındaki önemli kuruluşlarından Özel Megapark Hastanesi Diyetisyeni Hatice Bayraktar, Ramazan ayı öncesinde yaptığı açıklamalarda vatandaşlara önemli uyarı ve önerilerde bulundu.

Bayraktar, uzun süren açlık dönemlerine hazırlıklı girmenin sağlıklı bir Ramazan geçirmenin temel anahtarı olduğunu vurguladı.

Diyetisyen Bayraktar, Ramazan’da yapılan en büyük hatalardan birinin gün boyu aç kalmanın ardından iftar sofralarında kontrolsüz ve hızlı yemek tüketimi olduğunu belirterek, “Oruç, yalnızca mideyi dinlendirmek değil; aynı zamanda beslenme düzenimizi yeniden dengelemek için önemli bir fırsattır. Ancak ani ve aşırı yemek tüketimi sindirim sistemini zorlayarak sağlık sorunlarına yol açabilir,” dedi.

İftar sofralarının hafif ama dengeli öğünlerden oluşması gerektiğini dile getiren Bayraktar, orucun hurma ve suyla açılmasının ardından çorba gibi mideyi yormayan besinlerle başlanmasının önemine dikkat çekti.

Ana yemeklere geçmeden önce kısa bir ara verilmesinin sindirimi kolaylaştıracağını ifade eden Bayraktar, özellikle kızartma ve ağır yağlı yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini söyledi.

Ramazan’da sahurun atlanmasının en sık yapılan yanlışlardan biri olduğunu belirten Bayraktar, sahurun gün boyu enerji seviyesini koruyan kritik bir öğün olduğunun altını çizdi.

Su tüketiminin Ramazan boyunca ihmal edilmemesi gerektiğini de vurgulayan Bayraktar, iftar ile sahur arasında yeterli miktarda su içmenin vücut dengesini koruduğunu belirterek, çay ve kahve tüketiminin sınırlı tutulması gerektiğini söyledi.

Ramazan ayının sadece beslenme değil, aynı zamanda ruhsal arınma ve bedenin yeniden dengelenmesi için bir fırsat olduğuna dikkat çeken Bayraktar, bilinçli bir beslenme programıyla hem kilo kontrolünün sağlanabileceğini hem de enerji kaybının önüne geçilebileceğini ifade etti.