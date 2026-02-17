Törende konuşan IMFA Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İmdat Tufan, 6 Şubat 2023’te 11 ili etkileyen depremlerin ardından devlet tarafından sağlanan 750 bin TL kredi ve 750 bin TL hibe destekli yerinde dönüşüm modeliyle hızlı bir şekilde harekete geçtiklerini söyledi. Tufan, bu desteklerin hem vatandaşların yeniden güvenli konutlara kavuşmasını hem de sürecin daha sağlıklı ilerlemesini sağladığını ifade etti.

Programda konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, depremlerin şehir tarihinde derin izler bıraktığını belirterek, aradan geçen üç yıl içinde gelinen noktanın önemli bir başarı olduğunu vurguladı. Görgel, yerinde dönüşüm projelerinin hem sosyal hayatın yeniden canlanması hem de şehir dokusunun korunması açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Program kapsamında IMFA Yapı’nın yeni ofis binasının açılışı da gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 yıldır Kahramanmaraş’ta inşaat sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirten firma yetkilileri, şehre yakışır, modern bir ofis binasını hizmete kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Açılışın ardından yapılan duayla program sona ererken, törene katılan hak sahiplerine yeni konutlarının anahtarları teslim edildi. Hak sahipleri, yeniden güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşmanın sevincini yaşadı.