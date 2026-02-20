Türkiye Sigorta Basketbol 1. Ligi’nin 25. haftasında Kipaş İstiklal Basketbol, zorlu Konya deplasmanında parkede olacak. Temsilcimiz, 22 Şubat 2026 Pazar günü Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 14.45’te başlayacak ve TBF TV’nin YouTube kanalı üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Ligde geride kalan 24 haftada 12 galibiyet ve 12 mağlubiyet alan Kipaş İstiklal Basketbol, topladığı 36 puanla 8. sırada yer alıyor. Ev sahibi Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ise 18 galibiyet, 6 mağlubiyetle 42 puan topladı ve haftaya 4. sırada girdi.

Play-off hattını doğrudan etkileyen karşılaşmada Kahramanmaraş temsilcisi, güçlü rakibi karşısında galibiyet alarak hem moral bulmayı hem de üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Teknik ekip ve oyuncular, deplasmandan alınacak bir galibiyetin sezonun kalan bölümü için büyük avantaj sağlayacağının farkında.

Basketbolseverler, kritik karşılaşmayı TBF TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilecek.