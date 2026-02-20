Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde altyapı çalışmaları tamamlanan noktalarda geçici yol yenileme uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşamaması ve sürüş güvenliğinin kesintisiz şekilde sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar, şehir merkezinden ilçelere kadar geniş bir alanda eş zamanlı olarak devam ediyor.

Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Dulkadiroğlu’nun en önemli ulaşım aksları arasında yer alan Salman Zülkadiroğlu Caddesi ve Vezir Hoca Bulvarı’nda çalışma gerçekleştiriyor. Altyapı imalatları sırasında doğal olarak oluşan deformasyonlar ve zemin bozulmaları, sıcak asfalt uygulamalarıyla gideriliyor.

Yapılan müdahalelerle birlikte yol yüzeyleri yeniden güvenli ve konforlu bir hale getiriliyor. Ekipler, özellikle yoğun araç trafiğinin yaşandığı arterlerde çalışmalarını titizlikle planlayarak hem trafik akışının aksamamasını hem de uygulamaların kısa sürede tamamlanmasını sağlıyor. Sıcak asfaltla gerçekleştirilen geçici onarımlar sayesinde çukur, çatlak ve yüzey bozulmalarından kaynaklı riskler ortadan kaldırılırken, sürücüler için daha güvenli bir ulaşım imkânı sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu yıl şehir tarihinin en büyük asfalt seferberliğinin hayata geçirileceği belirtildi. Şehir merkezi ve ilçelerde ana arterler başta olmak üzere çok sayıda cadde ve bulvarın sıcak asfaltla kaplanacağı program kapsamında, ulaşım altyapısının kalıcı ve yüksek standartlı bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.