Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 15 ilde eş zamanlı olarak 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda, hesaplarında toplam 1 milyar 886 milyon TL tutarında şüpheli para hareketi tespit edilen 140 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 80’i tutuklanırken, 49 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda;

Samsun ve Ankara’da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve yasa dışı para transferlerine aracılık edildiği,

Kahramanmaraş ve Afyonkarahisar’da nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık suçlarının organize şekilde işlendiği,

Balıkesir ve Kırklareli’de göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin yürütüldüğü,

Şırnak’ta 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunun örgütlü şekilde işlendiği,

Gaziantep ve Tekirdağ’da ekonomik olarak zor durumda bulunan mağdurları hedef alan tefecilik faaliyetlerinin gerçekleştirildiği,

Konya, Sakarya, Manisa, Ağrı, Aydın ve Düzce'de ise uyuşturucu ticaretinin organize suç örgütleri tarafından yürütüldüğü tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal, nakit para, belge ve dokümanlar ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda, “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçunu örgütlü şekilde işledikleri değerlendirilen şüphelilere ait 4 taşınmaz, 6 araç ve 187 banka hesabına el konuldu.

Yetkililer, organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız şekilde sürdürüleceğini vurguladı.