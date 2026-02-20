İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ramazan ayı programları kapsamında Kahramanmaraş’a gelerek ilk olarak Kahramanmaraş Valiliği’ni ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Çiftçi, ardından makamda Vali Mükerrem Ünlüer ile bir araya gelerek 6 Şubat depremleri sonrası şehir genelinde yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Bakan Çiftçi, daha önce Çorum Valisi olarak görev yaptığı dönemde 6 Şubat depremlerinin ardından Afşin ilçesinde 51 gün koordinatör vali olarak görev yaptığını hatırlatarak, Kahramanmaraş’la güçlü bir gönül bağı bulunduğunu ifade etti. Afşin Belediyesi tarafından kendisine verilen “Fahri Hemşerilik Beratı”nın da bu bağın bir göstergesi olduğunu belirtti.

“Kahramanmaraş, Asrın Dayanışmasının Sembolüdür”

“Yeni Evim, İlk İftarım” programları kapsamında basın toplantısı düzenleyen Bakan Çiftçi, konuşmasında Ramazan ayının manevi atmosferine dikkat çekerek, Kahramanmaraş’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çiftçi, Kahramanmaraş’ın İstiklal Madalyası ile onurlandırılmış, direnişi ve medeniyeti birlikte taşıyan özel bir şehir olduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş’ın yalnızca kahramanlığıyla değil; ilim, irfan ve fikir dünyasına kazandırdığı değerlerle de milletin hafızasında müstesna bir yere sahip olduğunu ifade eden Çiftçi, Sütçü İmam’dan 7 Güzel Adam’a uzanan kültürel mirasa dikkat çekti.

6 Şubat Depremleri ve Büyük Seferberlik

6 Şubat 2023’te yaşanan ve “Asrın Felaketi” olarak tarihe geçen depremlerin Kahramanmaraş merkezli olduğunu hatırlatan Bakan Çiftçi, bu felaketin 11 ili etkilediğini ve yalnızca Kahramanmaraş’ta 12 bin 772 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Buna rağmen Kahramanmaraş’ın, asrın felaketinin yanı sıra “asrın dayanışmasının” da sembol şehri hâline geldiğini belirten Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletin ilk andan itibaren tüm imkânlarıyla sahada olduğunu vurguladı.

Konut, İş Yeri ve Sosyal Destek Rakamları Açıklandı

Bakan Çiftçi’nin paylaştığı verilere göre Kahramanmaraş’ta:

İl ve ilçe merkezlerinde 52 bin 575 konut ,

Kırsalda 15 bin 615 köy evi ,

Toplamda 68 bin 190 konutun kurası çekildi.

Ayrıca 5 bin 766 iş yeri, hak sahiplerine teslim edilmek üzere belirlendi. TUSAŞ Kahramanmaraş’ta Üretim Üssü Kuruyor: “Bir Kahramankazan da Maraş’a” İçeriği Görüntüle

Nakdi destekler kapsamında ise:

49 bin 609 haneye toplam 6 milyar 140 milyon TL kira yardımı,

252 bin 555 haneye 10 bin TL destek ödemesi,

93 bin 611 haneye taşınma yardımı sağlandı.

Bunlara ek olarak ihtiyaç sahibi aileler için 9 bin 868 haneye ESEN Kart dağıtıldı. Yıkım, enkaz kaldırma, barınma ve sosyal destekler dâhil olmak üzere Kahramanmaraş’a aktarılan kamu kaynağının 19 milyar TL’yi aştığı açıklandı.

Türkiye Genelinde Dev Konut Hamlesi

Türkiye genelinde bugüne kadar düzenlenen kura törenleriyle;

367 bin 995 konut ,

65 bin 672 köy evi ,

21 bin 690 iş yeri,

olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi.

“Bu Devlet Güçlü, Bu Millet Kenetlidir”

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bakan Çiftçi, “Bu milletin mayasında iman, bu devletin temelinde adalet vardır” diyerek, Türkiye Yüzyılı vizyonunun mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını sundu.

Bakan Çiftçi, Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkma sürecinin kararlılıkla sürdüğünü ve yapılan çalışmaların tüm Türkiye için örnek teşkil ettiğini ifade etti.