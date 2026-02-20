Akyazı Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bir tatlı imalathanesinde hijyen kurallarının ihlal edildiğine yönelik gelen ihbar üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. İhbarda, hamurun ayakla çiğnendiği yönündeki iddialar yer aldı.

Bunun üzerine Akyazı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde söz konusu tatlı imalathanesine denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, üretim alanında hijyen şartlarının sağlanmadığı, gıda güvenliği kurallarına aykırı uygulamaların bulunduğu tespit edildi.

Denetim sonucunda hem imalathane hem de satış noktası olmak üzere toplam iki iş yeri, halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle mühürlendi. İşletme hakkında ayrıca cezai işlem uygulandı.

Yaşanan durumun ardından Akyazı Belediyesi tarafından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne de resmi bildirimde bulunuldu. Yetkililer, gıda üretimi yapan işletmelere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurgularken, vatandaşlardan da şüpheli durumları ilgili birimlere bildirmeleri istendi.

Belediye yetkilileri, halk sağlığının her şeyden önce geldiğini belirterek, hijyen kurallarını hiçe sayan işletmelere karşı sıfır toleransla hareket edileceğini ifade etti.