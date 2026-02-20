Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Adalet ve İçişleri Bakanlıklarında önemli görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Karar kapsamında bakan yardımcılıkları yeniden şekillendirilirken, bazı illerde vali atamaları yapıldı.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri uyarınca Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevlerinden alındı. Aynı kararla Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız atandı.

İçişleri Bakanlığı cephesinde ise Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alındı. Bu isimlerin yerine Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir İçişleri Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Kararnameyle birlikte valiliklerde de kapsamlı değişiklikler yapıldı. Afyonkarahisar Valiliğine Uşak Valisi Naci Aktaş, Hakkari Valiliğine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan, Uşak Valiliğine Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal atandı. Erzurum Valiliğine Gümüşhane Valisi Aydın Baruş getirilirken, Gümüşhane Valiliğine ise Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cevdet Atay görevlendirildi.

Öte yandan, Hüseyin Kaptan’ın Gaziantep Vali Yardımcılığından Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine kaymakam olarak atanmasına ilişkin önceki kararın iptal edildiği bildirildi. Kararnameyle birlikte toplam 160 üst düzey kamu görevlisinin de görev yeri değiştirildi.

Yapılan atamaların, kamu yönetiminde etkinliği artırmak ve hizmetlerin daha hızlı yürütülmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.