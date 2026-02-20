Demir Yolları Yeniden Türkiye’nin Omurgası Oluyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında demir yollarının yeniden Türkiye’nin ana ulaşım omurgası haline geleceğini söyledi. Demir yolu ağının uluslararası sistemlerle entegre edildiğini vurgulayan Uraloğlu, yeni projelerle Türkiye’nin doğu-batı ve kuzey-güney akslarında stratejik bir konuma taşınacağını ifade etti.

38 Yeni Hat İçin Projeler Tamamlandı

Bakan Uraloğlu, toplam uzunluğu 7 bin 84 kilometre olan 38 yeni demir yolu hattının etüt ve proje çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bu kapsamda:

TCDD tarafından projelendirilen 30 hattın toplam uzunluğu 5 bin 402 kilometre

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından hazırlanan 8 hattın uzunluğu ise 1.682 kilometre

Projelerin kısa süre içinde yapım aşamasına geçmesi planlanıyor.

Türkiye Uluslararası Koridorların Merkezi Olacak

Yeni demir yolu yatırımlarının Avrupa, Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu’ya uzanan güzergâhlarla uyumlu şekilde planlandığını belirten Uraloğlu, bu sayede Türkiye üzerinden kesintisiz ulaşım sağlanacağını söyledi. Limanlar, organize sanayi bölgeleri ve lojistik üslerin doğrudan demir yolu ağına bağlanmasıyla üretim ve tüketim merkezleri arasında güçlü bir entegrasyon hedefleniyor.

İhracat ve İç Ulaşımda Büyük Avantaj

Demir yollarının sadece bir ulaşım aracı değil, ekonomik kalkınmanın da temel unsuru olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, yeni hatlarla birlikte ihracat yüklerinin limanlara ve sınır kapılarına daha hızlı, ekonomik ve çevreci şekilde taşınacağını ifade etti. İç turizm ve şehirler arası yolculukların ise daha güvenli ve konforlu hale geleceğini kaydetti.

Hızlı Tren ve Yeni Hatlar Yolda

Yapımına başlanması planlanan projeler arasında Eskişehir–Afyonkarahisar–Antalya Hızlı Tren Hattı ile Siirt–Kurtalan ve Samsun–Çorum demir yolu hatları da bulunuyor. Bu projelerle özellikle İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

2053 Vizyonunda Demir Yolu Öncelikli

Bakan Uraloğlu, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamında kara, hava ve deniz taşımacılığının yanında demir yolunun yeniden öncelikli ulaşım modu olarak konumlandırıldığını hatırlattı. Yeni yatırımların, çevreci ulaşım politikaları ve net sıfır karbon hedefleri açısından da kritik rol üstleneceğini vurguladı.

Yerli ve Milli Demir Yolu Sanayisi Güçleniyor

Yerli ve milli demir yolu sanayisindeki gelişmelere de değinen Uraloğlu, Türkiye’nin artık kendi trenini ve lokomotifini üretebilen bir ülke konumuna geldiğini belirtti. “Demir yollarında uluslararası arenada söz sahibiyiz” diyen Uraloğlu, yeni projelerle Türkiye’nin küresel lojistik ağlarda daha güçlü bir aktör olacağını ifade etti.