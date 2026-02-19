Türk Kızılay'ın Gazze'ye gönderilmek üzere hazırladığı içerisinde yaklaşık 175 bin gıda kolisi başta olmak üzere giyim, hijyen, barınma, su ve temel yaşam malzemesinin bulunduğu 21. İyilik Gemisi'nin uğurlanması için Mersin Uluslararası Limanı'nda tören düzenlendi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, duanın, şefkatin ve bereketin en fazla arttığı merhamet ayı ramazanın ilk gününde Gazze'ye en büyük "İyilik Gemisini" göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yılmaz, İyilik Gemisi'nin 3 bin 300 tonluk yardım malzemesi taşıdığını aktararak, "Yükümüz sadece yardım malzemesi sadece gıda kolisi değil. Yükümüz, şefkat, merhamet, dua. Dünyanın dört bir tarafındaki Müslüman kardeşleri ramazan ayında onları unutmayacak. Ramazan ayında onlara daha fazla yardımı ulaştırmanın gayretine girecek. Biz de bunun gayreti içindeyiz." diye konuştu.