Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan ekipler, hem ibadetlerini yerine getiriyor hem de şehrin yeniden ayağa kalkması için yoğun bir gayret gösteriyor. İnşaat sahalarında vinçler durmaksızın çalışırken, işçiler oruçlu olmalarına rağmen görevlerini büyük bir özveriyle sürdürüyor.

Yetkililer, yürütülen projelerin belirlenen takvim doğrultusunda ilerlediğini ifade ederek, çalışmaların temel hedefinin Kahramanmaraş’ı daha güvenli, modern ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek olduğunu vurguluyor. Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhuyla sürdürülen çalışmaların, şehrin geleceği açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.