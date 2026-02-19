15 Temmuz Millet Bahçesi içerisinde, Ebrar Sitesi’nin hemen yanı başında konumlandırılan ve toplam 30 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen 15 Temmuz Spor Vadisi; spor, dinlenme ve doğal yaşamı bir arada sunan konseptiyle Kahramanmaraş’ta önemli bir ihtiyaca cevap verecek. 7’den 70’e tüm vatandaşların ortak kullanımına açık olacak tesis hem amatör hem de profesyonel sporcular için modern ve donanımlı bir altyapı sunacak.

Uluslararası Standartlarda Spor Alanları

Proje kapsamında uluslararası standartlara uygun 4 tenis sahası, 3 basketbol sahası, 1 bocce alanı, 2 açık hava fitness bölümü, 2 açık alan satranç ünitesi ve 2 masa tenisi alanı inşa edildi. Spor sahalarının kurulumunun tamamlandığı alanda son çevre düzenleme çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Spor vadisi, bireysel antrenman yapmak isteyenlerden takım sporlarına ilgi duyanlara kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek şekilde tasarlandı. Modern zemin kaplamaları, güvenlik önlemleri ve teknik donanımıyla tesis, şehirde spor kültürünün gelişimine önemli katkı sağlayacak.

Çocuklar İçin 800 Metrekarelik Spor Temalı Oyun Alanı

Projede çocuklar da unutulmadı. 800 metrekarelik spor temalı oyun alanı, miniklerin güvenli ve eğlenceli bir ortamda fiziksel aktivite yapmasına imkân tanıyacak. Hareket odaklı oyun gruplarıyla donatılan alan, çocukların hem enerjilerini atabilecekleri hem de sporla erken yaşta tanışabilecekleri bir merkez olacak.

Doğayla İç İçe Sosyal Yaşam Alanı

15 Temmuz Spor Vadisi yalnızca spor alanlarıyla değil, sosyal donatılarıyla da dikkat çekiyor. Kamelyalar, oturma grupları, soyunma ve hakem odalarıyla ziyaretçilere konforlu bir kullanım imkânı sunulacak.

Projeye estetik ve ekolojik değer katacak biyolojik gölet ise alanın doğal atmosferini güçlendirecek. Böylece spor vadisi; ailelerin vakit geçirebileceği, gençlerin sosyalleşebileceği ve doğaseverlerin huzur bulabileceği çok yönlü bir yaşam merkezi olarak hizmet verecek.

“Kahramanmaraş’ın En Nitelikli Spor Alanlarından Biri Olacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehrimizin yeniden imar ve ihya sürecinde yalnızca konut ve altyapı yatırımlarına değil, sosyal yaşam alanlarına da büyük önem veriyoruz. 15 Temmuz Spor Vadisi, bu anlayışımızın en somut örneklerinden biri. Gençlerimizin spora yönelmesini, çocuklarımızın güvenli alanlarda büyümesini ve hemşehrilerimizin sağlıklı bir yaşam sürmesini öncelikli hedef olarak görüyoruz.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızla iş birliği içerisinde hayata geçirdiğimiz bu proje, 30 bin metrekarelik alanıyla Kahramanmaraş’ın en nitelikli spor ve yaşam merkezlerinden biri olacak. Uluslararası standartlardaki sahalarımızla sporcularımıza modern bir altyapı sunarken, sosyal donatılar ve biyolojik göletle ailelerimizin huzurla vakit geçirebileceği bir ortam oluşturuyoruz.

Amacımız; sporun birleştirici gücünü şehrimizin her köşesine yaymak, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sağlıklı ve aktif bir yaşama teşvik etmek. İnşallah çok kısa süre içerisinde spor vadimizi hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Şehrimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.