Her yıl artan turizm ve ticaret potansiyeliyle dikkat çeken Kahramanmaraş, bu dinamizmini ulaşım verilerine de yansıttı. Şehrin ulaşım ağının kalbi konumundaki Şehirlerarası Otobüs Terminali, 2025 yılı boyunca ilçe transitlerinden minibüslere, şehirler arası otobüslerden sivil araçlara kadar geniş bir yelpazede araç trafiğinin merkezi oldu.

Terminalde yıl boyunca toplam 413 bin 267 araç giriş-çıkışı kaydedildi. Bu rakam hem şehir içi hem de şehir dışı ulaşım hareketliliğinin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Özellikle yaz aylarında artan turizm hareketliliği ve bayram dönemlerindeki yoğunluk, terminaldeki araç trafiğine doğrudan yansıdı.

Sanayi ve Turizm Trafiği Besliyor

Kahramanmaraş’ın son yıllarda sanayi yatırımlarıyla büyüyen ekonomik hacmi, şehirler arası ticari hareketliliği artırırken; gastronomi turizmi başta olmak üzere doğa ve kültür turizmine olan ilgi de yolcu sayılarında önemli artış sağladı. Şehre gelen ziyaretçiler hem iş hem de turistik amaçlı seyahatlerle terminal trafiğini canlı tuttu.

Bölgesel Ulaşımın Stratejik Merkezi

Coğrafi konumu itibarıyla bölgesel bir geçiş güzergâhında yer alan Kahramanmaraş, çevre illerle olan bağlantıları sayesinde ulaşımda stratejik bir rol üstleniyor. Otogar verileri, şehrin yalnızca bir destinasyon değil, aynı zamanda önemli bir ulaşım kavşağı olduğunu da ortaya koyuyor. 2025 yılı verileri, Kahramanmaraş’ın artan cazibesinin somut göstergelerinden biri olarak kayıtlara geçerken, önümüzdeki yıllarda bu hareketliliğin daha da artması bekleniyor.