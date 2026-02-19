Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde altyapı yatırımlarını bir bir tamamlarken, eş zamanlı olarak üstyapı onarım çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Toptancılar Sitesi ve çevresinde yoğun bir çalışma yürütüyor.

Bölgede daha önce tamamlanan altyapı imalatlarının ardından yollarda oluşan deformasyonlar, planlı bir program dâhilinde sıcak asfalt uygulamasıyla gideriliyor. Özellikle altyapı kazıları sonrası meydana gelen zemin bozulmaları ve kaplama hasarları, modern ekipman ve tekniklerle onarılarak arterler yeniden konforlu ve güvenli hale getiriliyor.

Şehrin önemli ticaret merkezlerinden biri olan Toptancılar Sitesi’nde gerçekleştirilen üstyapı çalışmaları, bölge esnafı ve lojistik trafiği açısından büyük önem taşıyor. Gün içerisinde ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı güzergâhlarda yapılan sıcak asfalt serimiyle hem sürüş konforu artırılıyor hem de olası trafik risklerinin önüne geçiliyor.