Balıkçılar Derneği ve Merdan Balıkçılık iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, imkânı olan vatandaşlar ihtiyaç sahipleri için balık bırakabilecek. Balık tüketmek isteyen ancak maddi imkânı olmayan aileler ise bu destekten ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Ramazan Boyunca 10 Aileye Düzenli Destek

Projeye kendi imkânlarıyla başladıklarını belirten İbrahim Sarı, Ramazan ayı boyunca ilk etapta 10 ailenin sisteme dahil edildiğini açıkladı. Sarı, “Bu işe önce kendimiz talip olduk. Ramazan boyunca 10 ailemizin sofrasına düzenli olarak balık ulaştıracağız. Hayırsever dostlarımızın desteğiyle bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Askıya bırakılan balıkların ihtiyaç sahiplerine planlı ve düzenli şekilde ulaştırılacağı belirtilirken, uygulamada ailelerin mahremiyetinin titizlikle korunduğu ifade edildi.

“Ecdadımızın Merhamet Geleneğinden Esinlendik”

Projenin çıkış noktasını anlatan İbrahim Sarı, şu ifadeleri kullandı:

“Askıda ekmek uygulaması bu milletin vicdanıdır. Ecdadımızın merhamet geleneğinden esinlendik. Sofrasında balık görmek isteyen ama imkânı olmayan kardeşlerimize ulaşmak istedik. Bir çocuğun yüzündeki tebessüm, her şeye değer.”

Uygulamanın tamamen gönüllülük esasına dayandığını vurgulayan Sarı, destek olmak isteyen herkesin projeye katkı sunabileceğini dile getirdi.

Dayanışma Ruhu Güçleniyor

Kahramanmaraş’ta sosyal projeleriyle bilinen İbrahim Sarı’nın hayata geçirdiği “Askıda Balık” uygulaması, şehirde yardımlaşma ve dayanışma kültürünü yeniden gündeme taşıdı. Projenin özellikle Ramazan ayında daha geniş kesimler tarafından desteklenmesi bekleniyor.

“Askıda Balık” uygulaması, yalnızca bir yardım faaliyeti değil; paylaşmanın, merhametin ve birlikte güçlü olmanın da anlamlı bir hatırlatıcısı olarak dikkat çekiyor.