Aksu Haber ekibinin mikrofon uzattığı Kahramanmaraşlı vatandaşlar, Ramazan ayının ilk gününü sabır ve sükûnet içinde geçirdiklerini dile getirdi. Bazı vatandaşlar, ilk orucun heyecanını yaşadıklarını ifade ederken, bazıları ise Ramazan’ın getirdiği manevi huzurun kendilerini rahatlattığını söyledi. Gün boyunca şehir genelinde daha sakin bir tempo gözlemlenirken, esnaf ve vatandaşlar Ramazan ayının ruhuna uygun bir gün geçirdi.

Birlik ve Beraberlik Duyguları Ön Planda

Ramazan’ın ilk gününde birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığını belirten vatandaşlar, bu mübarek ayın paylaşma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirdiğine dikkat çekti. Özellikle ihtiyaç sahiplerini gözetmenin, komşuluk ilişkilerini pekiştirmenin ve gönül bağlarını kuvvetlendirmenin Ramazan ayının en önemli kazanımları arasında yer aldığı ifade edildi.

Ramazan Ayına Dair Temenniler

Kahramanmaraşlılar, Ramazan ayının tüm İslam âlemine sağlık, huzur, bereket ve barış getirmesi temennisinde bulundu. Vatandaşlar, bu mübarek ayın manevi ikliminden en iyi şekilde faydalanmak istediklerini belirterek, Ramazan boyunca hoşgörü, sabır ve yardımlaşma duygularının artmasını diledi.

Kentte Ramazan ayı boyunca manevi atmosferin daha da güçlenmesi, iftar sofraları, ibadetler ve sosyal dayanışma faaliyetleriyle Ramazan ruhunun dolu dolu yaşanması bekleniyor.