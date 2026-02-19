Şehrin en köklü ticaret merkezlerinden biri olan ve yaklaşık 6 asırlık geçmişiyle şehrin hafızasında müstesna bir yer edinen Tarihi Kapalı Çarşı’da yürütülen çalışmalarda son düzlüğe girildi.

Asrın felaketinin ardından başlatılan kapsamlı ihya süreci kapsamında çarşı, tarihî kimliğine uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılıyor. Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde yürütülen dev proje çerçevesinde yaklaşık 600 milyon TL’lik yatırım hayata geçiriliyor. Yüzyıllardır şehrin ticari hayatına yön veren çarşıda, toplam 140 iş yerinin restorasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

Tarihî Doku Korundu, Güvenlik ve Konfor Artırıldı

Restorasyon sürecinde çarşının mimari dokusu ve tarihî karakteri titizlikle muhafaza edildi. Uzman ekiplerce yürütülen çalışmalar kapsamında yapısal güçlendirme, cephe iyileştirme, altyapı yenileme ve çevre düzenleme uygulamaları eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Hem esnafın hem de ziyaretçilerin güvenliğini önceleyen çalışmalarla çarşı, depreme karşı daha dayanıklı hale getirildi. Bununla birlikte estetik düzenlemelerle tarihî atmosfer güçlendirilerek modern ihtiyaçlara cevap verebilen bir ticaret alanı oluşturuldu.

Son Hazırlıklar Yapılıyor

Çevre düzenlemeleri ve ince işçilikler titizlikle sürdürülürken, kısa süre içerisinde çarşının yeniden misafirlerini ağırlamaya başlaması planlanıyor. Yenilenen yüzüyle Tarihi Kapalı Çarşı hem ticari canlılığı artıracak hem de kültürel mirasın korunması noktasında örnek bir proje olarak şehrin geleceğine katkı sunacak.

“Kapalı Çarşı’yı Tarihi Kimliğine Sadık Kalarak Yeniden Ayağa Kaldırdık”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehrimizin hafızasında çok özel bir yere sahip olan Tarihi Kapalı Çarşı’mızı, tarihî kimliğine sadık kalarak yeniden ayağa kaldırmanın gururunu yaşıyoruz. Asrın felaketinin ardından başlattığımız ihya ve inşa sürecinde sadece iş yerlerini değil, şehrimizin ruhunu da ayağa kaldırmayı hedefledik.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile iş birliği içerisinde yaklaşık 600 Milyon TL’lik önemli bir yatırımı hayata geçirdik. 140 iş yerimizin restorasyonunu büyük ölçüde tamamladık. Süreç boyunca tarihî dokunun korunmasına azami hassasiyet gösterdik. Çarşımızı daha güvenli, daha estetik ve daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyoruz.” dedi.