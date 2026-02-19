Ramazan ayında ağır iş temposuna rağmen çalışmalarını sürdüren ustalar, kentin köklü zanaatları arasında yer alan bakır işlemeciliğini yaşatmaya devam ediyor. Asırlardır kuşaktan kuşağa aktarılan meslek, Ramazan ayında da aynı özveriyle icra ediliyor.

Kahramanmaraş bakırının hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgi gördüğü belirtilirken, üreticiler önceliği iç piyasaya verdiklerini ifade ediyor. El emeği ürünlerin özellikle Ramazan ayında daha fazla talep gördüğü dile getiriliyor.

Oruçla birlikte emeğin de şekillendiği atölyelerde üretim sürerken, bakır ustaları Ramazan ayında da şehrin ekonomisine katkı sunmayı sürdürüyor.