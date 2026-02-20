Kızılcık Şerbeti dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu, bu kez bir reklam projesiyle adından söz ettirdi. Yeni dizi hazırlıkları öncesinde bir diş macunu markasıyla iş birliği yapan Türkoğlu’nun reklam anlaşması, kulislerde konuşulan rakamlarla dikkat çekti.

Posta gazetesinde yer alan habere göre; yaklaşık 8 saat süren reklam çekimleri karşılığında ünlü oyuncunun 15 milyon TL kazandığı öne sürüldü. İddia edilen bu rakam, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, reklam filmi de yoğun ilgi gördü.

32 saniyelik reklam filminde gülümsemesiyle öne çıkan Türkoğlu, projeye dair yaptığı değerlendirmede, “Herkesin özgürce gülümsemesine ilham olmak istedim” ifadelerini kullandı. Çekimler boyunca keyifli anlar yaşadığı belirtilen oyuncunun, kamera karşısındaki enerjisi de izleyicilerden tam not aldı.

Bu sezon Kızılcık Şerbeti dizisine sürpriz bir kararla veda eden Sıla Türkoğlu, yeni projeler öncesinde reklam dünyasında da adından söz ettirmeyi başardı.

Son olarak “Doktor Başka Hayatta” dizisinde İbrahim Çelikkol ile partner olan oyuncunun, reklam anlaşmasından elde ettiği iddia edilen kazanç, magazin gündeminde uzun süre konuşulacağa benziyor.