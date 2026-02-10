Gazeteci Adem Metan’ın YouTube kanalına konuk olan Saba Tümer, kariyerinin bilinmeyen yönlerini ve medya sektöründeki katı kuralları anlattı. Röportajın 12 Şubat Perşembe günü yayınlanacağı duyurulurken, paylaşılan fragman kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.

“Haberin önüne geçiyorsun” denildi

Tümer, NTV’de haber spikerliği yaptığı dönemde ekran disiplini konusunda son derece katı bir anlayış olduğunu belirterek şu sözleri kullandı:

“Bir gün NTV’de haber spikerliği yaparken fuşya bir ceket giydim, yayına çıktım. Cem Aydın haber koordinatörüydü. Odadan çıktı, ‘Saba, haberin önüne geçiyorsun, başka ceketin var mı?’ dedi. ‘Yok’ dedim. Öteki spiker arkadaşı çağırdılar, beni eve gönderdiler.”

“Kırmızı oje bile süremezdik”

O dönem haber spikerlerinin görünümüne dair ciddi sınırlamalar olduğunu vurgulayan Tümer, “Haberin önüne geçmemek için kırmızı oje süremezdik, büyük küpeler takamazdık. Biz haber sunardık, haberi verirdik” diyerek bugünkü ekran anlayışıyla geçmişi kıyasladı.

Tümer’in bu sözleri, televizyon haberciliğinde yıllar içinde değişen ekran dili ve görsel algı tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı. Röportajın tamamı yayınlanmadan dahi büyük yankı uyandıran bu anı, medya dünyasının perde arkasına dair dikkat çekici bir kesit olarak yorumlandı.