Kalp krizi şüphesiyle Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırılan sanatçı Hakan Taşıyan’ın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapıldı. Hastanenin Kardiyoloji İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Mücahit Balcı, Taşıyan’ın yapılan tetkikler sonucunda kardiyolojik açıdan düşük risk grubunda değerlendirildiğini ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Balcı, tedbir amacıyla sanatçının koroner yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulduğunu, geçmişte geçirdiği karaciğer ve böbrek nakilleri nedeniyle tedavinin multidisipliner bir yaklaşımla sürdürüldüğünü belirtti. Böbrek fonksiyonlarında geçici bir yükselme tespit edildiğini aktaran Balcı, bu durumun uzman ekiplerce yakından takip edildiğini vurguladı.

Enfeksiyon riskine dikkat çeken Balcı, Taşıyan’ın organ nakilli olması sebebiyle ziyaretçi kabul edilmemesi gerektiğini ifade ederek, sanatçının kısa sürede sağlığına kavuşarak taburcu edilmesinin beklendiğini kaydetti.