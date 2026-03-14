Ölüm Haberi Sanat Dünyasını Sarstı

Tiyatro sahnesindeki başarılı performansları ve televizyon projeleriyle tanınan Canberk Uçucu’nun vefat haberi sanat camiasında derin üzüntü yarattı.

Sanatçının ölüm haberi ilk olarak yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Kopan paylaşımında, genç yaşta yaşanan bu kayıptan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ölüm Nedeni Kalp Krizi

Edinilen bilgilere göre Canberk Uçucu’nun ani kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Beklenmedik ölüm haberi özellikle tiyatro dünyasında büyük bir üzüntüye neden olurken, sanatçının meslektaşları sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayımladı.

Tiyatro camiasından birçok isim, Uçucu’nun hem sahnedeki başarısı hem de kişiliğiyle sevilen bir sanatçı olduğunu ifade etti.

Canberk Uçucu Kimdir?

1969 yılında Ankara’da dünyaya gelen Canberk Uçucu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunuydu.

Mezuniyetinin ardından uzun yıllar Devlet Tiyatroları bünyesinde görev alan sanatçı, tiyatro sahnesinde pek çok önemli oyunda rol aldı.

Oyunculuğun yanı sıra seslendirme alanında da çalışan Uçucu, televizyon izleyicisi tarafından özellikle 2002-2005 yılları arasında yayınlanan “Kuzenlerim” dizisinde canlandırdığı Feridun karakteriyle tanındı.

Sanatçı Bir Aileden Geliyordu

Canberk Uçucu, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Ergün Uçucu’nun oğlu olarak sanat dünyasında büyüdü.

Aynı zamanda bir dönem oyuncu Songül Öden ile yaptığı evlilikle de gündeme gelmişti.

Sanat Dünyası Usta Oyuncuya Veda Ediyor

57 yaşında hayatını kaybeden Canberk Uçucu’nun vefatı, tiyatro ve televizyon camiasında büyük üzüntü yarattı.

Meslektaşları ve sevenleri sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla sanatçıya veda ederken, Uçucu özellikle “Kuzenlerim” dizisindeki Feridun karakteriyle hafızalarda yer edinmiş isimlerden biri olarak anılıyor.