Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Kritik Açıklama

İstanbul’da yürütülen dikkat çekici bir soruşturma kamuoyuna duyuruldu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleriyle koordineli şekilde yürütülen soruşturma kapsamında önemli bulgulara ulaşıldığını açıkladı.

Soruşturmanın, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma” suçlaması çerçevesinde yürütüldüğü bildirildi.

9 Ünlü İsim Listede Yer Aldı

Başsavcılığın açıklamasına göre, elde edilen deliller ve yapılan ihbarların değerlendirilmesi sonucunda 9 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Listede yer alan isimler şu şekilde:

Simge Sağın

İbrahim Çelikkol

Melike Mosso

Deha Bilimler

Mustafa Ceceli

Ersay Üner

Bengü Erden

Aslı Sipahi Hacıosmanoğlu

İlkay Şencan

Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi

Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda, 7 Nisan 2026 tarihinde şüphelilere yönelik eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Yetkililer, operasyonun titizlikle yürütüldüğünü ve sürecin devam ettiğini belirtti.

Kamuoyunda Büyük Yankı Uyandırdı

Sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturma, özellikle listede yer alan tanınmış isimler nedeniyle dikkat çekti.

Yetkililer, adli sürecin devam ettiğini ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.