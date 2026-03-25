Yeni Sezonun İddialı Projesi

Son olarak “Sandık Kokusu” dizisinde izleyici karşısına çıkan Nesrin Cavadzade, yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Kanal D için hazırlanan ve Pastel Film imzası taşıyan “Daha 17” dizisi şimdiden merak uyandırdı.

Başrol Ve Partneri Netleşti

Cavadzade, dizide hikâyenin merkezinde yer alan Şebnem karakterine hayat verecek.

Ünlü oyuncunun dizideki partneri ise Armağan Oğuz oldu. Oğuz, projede “Hakan Akkaya” karakterini canlandıracak.

Dizi Bodrum’da Çekilecek

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturacağı dizinin çekimlerinin İstanbul ve Bodrum’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mart ayı sonunda başlaması beklenen çekimlerin ardından dizinin yaz döneminde izleyiciyle buluşması hedefleniyor.

Hikâyesi Dikkat Çekiyor

“Daha 17”, gençlik ve dram türünü bir araya getiren güçlü bir hikâyeye sahip.

Dizide, yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın geçmişine ve ailesine ulaşma çabası anlatılıyor.

İstanbul’dan Bodrum’a uzanan bu yolculukta Aras’ın yolu Akkaya ailesiyle kesişirken, hikâye derinleşiyor.

Oyuncu Kadrosu Şekilleniyor

Dizinin kadrosunda genç ve deneyimli isimler bir araya geliyor.

Projede yer alması beklenen oyuncular arasında:

Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Çağdaş Onur Öztürk, Helin Elveren ve Ata Yaşat bulunuyor.

Yayın Tarihi Ne Zaman?

“Daha 17” dizisinin resmi yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Ancak kulis bilgilerine göre yapımın mayıs-haziran döneminde ekranlara gelmesi planlanıyor.