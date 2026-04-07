Yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul’daki evinde rahatsızlanan ünlü sanatçı, acil olarak hastaneye başvurdu. Tansiyon düşüklüğü şikayetiyle ambulansla hastaneye kaldırılan Tatlıses’in, yapılan ilk müdahalelerin ardından tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Sanatçının rahatsızlığının bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklandığı belirtilirken, haberi alan yakınları da hastaneye akın etti.

İbrahim Tatlıses'in tedavi gördüğü hastanede Başhekim Dr. Engin Çakmakçı, sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

“Hastamız İbrahim Tatlıses bugün, hastanemizin acil servisine saat 11:20’da tansiyon düşüklüğü şikayetiyle başvurmuştur. Acil servis muayenelerinin yanı sıra yapılan kan tetkikleri ve tomografi sonucunda, ilk bulgularında enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakıma servisine alınmıştır.

Hastamızın bilinci açık, kalp fonksiyonu ve akciğer dokusu normal olup, genel durumu iyidir. Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlanmıştır ”