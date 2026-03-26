Olay Gecesi Neler Yaşandı

19 Mart gecesi İstanbul Ümraniye’de yaşanan olayda, araç içerisinde bekleyen gruba silahlı saldırı düzenlendi.

Rapçi Vahap Canbay, ifadesinde olay anını şu sözlerle anlattı:

"Sizi bir daha görmeyeceğim diyerek araç içine ateş etti. Biz irkilip kendimizi koruduk. Bu sırada Kubilay inlemeye başladı. Ben Kubilay'ın karın kısmından vurulduğunu gördüm."

Canbay, saldırganı daha önce görmediğini ancak görmesi halinde teşhis edebileceğini belirtti.

“Barışmak İçin Gitmiştim”

Canbay, olay yerine gitme nedenini de detaylarıyla anlattı.

"Aleyna ile konuşup barışmak için orada beklemeye başladım."

İfade tutanaklarına göre, Canbay’ın eski sevgilisiyle konuşmak amacıyla olay yerine gittiği, yanında ise yakın arkadaşı Kubilay Kundakçı ve prodüktörü Yalçınay Yıldız’ın bulunduğu öğrenildi.

Dikkat Çeken İddia: “İlişkisini Temizlikçi Söyledi”

Soruşturma dosyasına giren en dikkat çekici detaylardan biri ise Canbay’ın dile getirdiği iddia oldu.

"Olay günü temizlikçi, Aleyna'nın Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi olduğunu söyledi."

Bu bilginin ardından Canbay’ın stüdyoya gitmeye karar verdiği ifade edildi.

Telefon Görüşmesi Gerilimi Tırmandırdı

Olay öncesinde gerçekleşen bir telefon görüşmesi de ifadede yer aldı.

"Bu sırada konuşmaya Aleyna'nın annesi dahil olarak 'Herkes haddini bilecek, sen anladın ne dediğimi' dedi."

Canbay, bu sözlerin kendisine yönelik olduğunu düşündüğünü belirtti.

Saldırı Öncesi Tehdit İddiası

Canbay, araç içerisinde beklerken bir kişinin cama vurduğunu ve ardından silahını çektiğini söyledi.

"Sizi bir daha burada görmeyeyim diyerek silahı ateşledi."

Saldırı sonrası şüphelilerin olay yerinden hızla uzaklaştığı öğrenildi.

Soruşturma Genişliyor

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılırken, emniyet ekiplerinin elde ettiği yeni ifadeler dosyaya girmeye devam ediyor.

Ortaya çıkan bu detaylar, saldırının arka planına dair yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi.