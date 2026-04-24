Kanlı gece Ümraniye’de yaşandı

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye’de meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Vahap Canbay, ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden iletişim kurmak istedi. Bu süreçte aralarının iyi olduğu öğrenilen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’dan destek istedi.

Tarafların bulunduğu stüdyo önüne giden grup araç içinde beklediği sırada, olay yerine gelen şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan 21 yaşındaki Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

7 şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte toplam 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddianame tamamlandı: Müebbet talebi

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede dikkat çeken cezalar yer aldı:

Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından müebbet hapis talep edildi.

hakkında ve suçlarından talep edildi. Aleyna Kalaycıoğlu için ise kasten öldürmeye azmettirme suçundan müebbet hapis cezası istendi.

İzzet Yıldızhan için hapis istemi

Soruşturmada adı geçen İzzet Yıldızhan hakkında ise suçluyu kayırma suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yargı süreci başlıyor

Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Cinayet davası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.