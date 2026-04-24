Kahramanmaraş, edebiyatla şekillenen kültürel kimliğini güncel yaklaşımlarla yeniden yorumlayarak sanat ve düşünce hayatındaki canlılığını sürdürüyor. UNESCO tarafından “Edebiyat Şehri” unvanına layık görülen Kahramanmaraş’ta, bu unvanın gereklilikleri doğrultusunda kapsamlı kültür sanat faaliyetleri hayata geçiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen programlar, şehrin köklü edebi birikimini toplumun her kesimiyle buluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, ‘Yazarlık Akademisi’ etkinliklerinde yazar Duran Boz, “Yazı Disiplini Türkçe Dikkati” konulu söyleşide edebiyatseverlerle ile bir araya geldi.

Türkiye Diyanet Vakfı Kitabevi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda, yazma pratiğinin temel taşlarından biri olan disiplinli çalışma alışkanlığına vurgu yapıldı. Usta kalem Boz, dil bilincinin yazarlık sürecindeki belirleyici rolü kapsamlı şekilde ele aldı. Yazma alışkanlığının süreklilik gerektirdiğini vurgulayan Boz, günlük yazı egzersizlerinden okuma disiplinine kadar birçok somut öneri paylaşarak katılımcılara yol gösterdi.

Özellikle Türkçenin doğru, sade ve etkili kullanımının, güçlü bir anlatımın temel unsuru olduğunu belirterek dil hassasiyetinin önemine dikkat çekti. Katılımcılar, yazının yalnızca bir ifade aracı değil, aynı zamanda düşünceyi şekillendiren bir süreç olduğuna dair önemli perspektifler kazandı.