Fiyatlar resmi toplantıda belirlendi

Kahramanmaraş il sınırları içerisinde faaliyet gösteren üretici birlikleri ve ilgili meslek odalarının katılımıyla yapılan toplantıda, 2026 yılı Kurban Bayramı’na yönelik kurbanlık fiyatları belirlendi.

Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Veteriner Hekimler Odası ve Ziraat Odası temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, artan maliyetler ve piyasa dengesi dikkate alındı.

Büyükbaş kurbanlık fiyatları

Açıklanan tarifeye göre büyükbaş hayvanlarda kilogram fiyatları şu şekilde:

Dana: 420 TL/kg

Düve: 400 TL/kg

İnek: 370 TL/kg

Fiyatların kesim ve parçalama ücretleri hariç olduğu özellikle vurgulandı.

Küçükbaşta da rakamlar netleşti

Küçükbaş hayvanlarda ise belirlenen fiyatlar şöyle:

Koç: 390 TL/kg

İğdiş: 390 TL/kg

Dişi koyun/keçi: 350 TL/kg

Bu fiyatların üreticiden tüketiciye doğrudan satış esasına göre belirlendiği ifade edildi.

Kesim ücretleri ayrıca alınacak

Belirlenen tarifede kesim ücretlerinin fiyatlara dahil olmadığı belirtildi. Kesim ve paylama ücretlerinin ayrıca belirleneceği ve bayram döneminde farklılık gösterebileceği kaydedildi.

Maliyet artışı fiyatlara yansıdı

Toplantıda, yem ve bakım maliyetlerindeki artışın fiyatlara doğrudan yansıdığına dikkat çekildi. Aynı zamanda üretici ile tüketici arasında denge sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Kahramanmaraşlı vatandaşlar ne diyor?

Kurban Bayramı öncesi açıklanan fiyatlar, vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken özellikle büyükbaş fiyatlarının geçen yıllara göre artış göstermesi dikkat çekti.

Uzmanlar ise bayrama yaklaştıkça piyasa hareketliliğinin fiyatlarda sınırlı değişimlere neden olabileceğini belirtiyor.