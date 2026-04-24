15 Nisan’da yaşanan ve 1 öğretmen ile 8 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırının ardından harekete geçen Emre Kala, eline aldığı balon ve şekerle vatandaşlara duygusal anlar yaşattı. Kapalı Çarşı’da dolaşarak dağıttığı balon ve şekerle kaybedilen canları anan Kala’nın bu davranışı, esnaf ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Çevrede bulunan vatandaşlar, Emre Kala’nın bu hassas davranışının kendilerini derinden etkilediğini ifade ederken, çarşıda duygu dolu anlar yaşandı.

Aksu TV mikrofonlarına konuşan Emre Kala, yaptığı davranışın nedenini kaybedilenleri unutmadıklarını göstermek olarak ifade etti.

Emre Kala’nın bu anlamlı hareketi, Kahramanmaraş’ta yaşanan acının toplumun her kesiminde hissedildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.