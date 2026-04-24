Törende yapılan konuşmalarda, caminin yalnızca bir ibadethane olmanın ötesinde, mahallede birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirecek önemli bir buluşma noktası olacağı vurgulandı.

Programda, şehit Furkan Gök rahmet ve minnetle anılırken, ailesine başsağlığı dilekleri bir kez daha iletildi. Katılımcılar, caminin ilçenin manevi hayatına katkı sunacak önemli bir eser olduğunu ifade etti.

Caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür edilen törende, “Şehit Furkan Gök Camii”nin Onikişubat ilçesine ve Kahramanmaraş’a hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Açılış programı, yapılan duaların ardından sona erdi.