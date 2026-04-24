Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşbucak – Kızık – Anacık – Erenler – Köleli Grup Yolu üzerinde inşa edilen yeni köprüde sona gelindi. Bölge ulaşımı açısından kritik öneme sahip olan güzergâhta yer alan eski köprü hem dar yapısı hem de yol aksına uygun olmaması nedeniyle sürücüler için risk oluşturuyordu.

Özellikle karşılıklı geçişlerde yaşanan zorluklar ve zaman zaman meydana gelen kazalar, yeni bir köprü ihtiyacını kaçınılmaz hale getirmişti. Bu ihtiyaca çözüm üretmek amacıyla başlatılan proje kapsamında, yaklaşık 3 Milyon TL’lik yatırımla modern standartlara uygun yeni bir köprü inşa edildi. 10 metre uzunluğa ve 7 metre genişliğe sahip olarak projelendirilen köprü hem araç geçişlerini kolaylaştıracak hem de trafik güvenliğini önemli ölçüde artıracak şekilde tasarlandı.

Köprü İnşası Tamam, Çevre Düzenlemelerine Geçildi

Köprünün yapım çalışmaları tamamlanırken, bölgede dolgu ve çevre düzenleme uygulamalarına geçildi. Ekipler, köprünün bağlantı yollarını güçlendirmek ve kullanım konforunu artırmak amacıyla sahada yoğun mesai harcıyor.

Son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Anacık köprüsünün kısa süre içerisinde hizmete açılması planlanıyor. Yeni köprüyle birlikte, başta Anacık Mahallesi olmak üzere Beşbucak, Kızık, Erenler ve Köleli mahallelerini kapsayan grup yolunda ulaşımın daha güvenli, hızlı ve kesintisiz hale gelecek.