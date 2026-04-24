Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’ın katılımıyla gerçekleştirilen program, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Yoğun katılımın olduğu programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, KSÜ Rektörü İbrahim Taner Okumuş, İstiklal Üniversitesi Rektörü İsmail Bakan ile birlikte akademisyenler, öğrenciler ve sektör temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Türkiye’nin ulaştırma alanındaki büyük dönüşüm sürecine dikkat çekti. Kara yollarından demiryollarına, havayolundan denizyoluna kadar pek çok alanda yapılan yatırımları değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, özellikle hızlı tren projeleri, lojistik merkezler ve akıllı ulaşım sistemlerinin Türkiye’nin geleceğinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Dijitalleşme ve teknoloji başlıklarına da değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, 5G altyapısı, haberleşme yatırımları ve yerli-milli teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Katılımcılar, ulaştırma projelerine ilişkin detayları yakından takip ederken, program sonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’a sorular yöneltti.