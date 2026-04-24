Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Furkan Sancak Balal’ın annesi Tuğba Hanım, Aksu Haber mikrofonlarına konuştu: "Ben sadece senin için yaşamıştım..."

Kahramanmaraş, o kara günün yaralarını sarmaya çalışırken, gidenlerin ardında bıraktığı boşluk her geçen gün daha da derinleşiyor. Olayın en masum kurbanlarından biri olan 5. sınıf öğrencisi Furkan Sancak Balal, bugün okul sırasında değil, annesinin hatıralarında yaşıyor. Yaşamını sadece iki evladına adayan, onlara hem anne hem baba olan Tuğba Hanım’ın feryadı ise adeta tüm şehrin sustuğu yer oldu.

Yıllar önce eşinden ayrıldıktan sonra hayatın tüm yükünü omuzlayan acılı anne, Furkan’ı ve kardeşini kimseye muhtaç etmemek için büyük bir mücadele verdi. Helal lokma peşinde, binbir güçlükle büyüttüğü küçük Furkan’ını okuluna, geleceğine gönderdiğini sanırken; onu bir daha geri gelmeyecek bir yolculuğa uğurlayacağını hayal bile edemezdi.

Evladının ardından döktüğü her damla yaşta, yarım kalan hayallerin sızısı vardı. Aksu Haber mikrofonlarına boğazı düğümlenerek konuşan Tuğba Hanım, "Ben onu gözümden sakınarak büyüttüm. Kimse ona dokunmasın, zarar gelmesin diye üzerine titredim. Ben sadece evlatlarım için, senin için yaşamıştım Furkan... Şimdi ben kimin için yaşayayım?" sözleriyle, bir annenin çaresizliğini en yalın ve en acı haliyle dile getirdi.

Bir Şehrin Vicdanı Bu Sese Kulak Veriyor

Furkan Sancak Balal’ın vefatı, Kahramanmaraş’ta sadece bir "asayiş haberi" olarak kalmadı. Tuğba Hanım’ın o vakur ama paramparça duruşu, toplumun her kesiminde derin bir üzüntüye yol açtı. Şimdi herkes, Furkan gibi masumların hayallerini çalan bu şiddetin son bulmasını ve annelerin feryadının artık dinmesini istiyor.

Yetkililerin incelemeleri sürerken, Furkan’dan geriye annesinin hafızasındaki o masum gülüşü ve bir kentin ortak acısı kaldı.