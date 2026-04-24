Kahramanmaraş, edebiyat kimliğini güçlendiren etkinlikleriyle kültür ve sanat takviminde dikkat çekmeye devam ediyor. UNESCO tarafından “Edebiyat Şehri” olarak tescillenen Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde düzenlenen programlar, edebiyatseverleri farklı başlıklar etrafında bir araya getiriyor.

Bu kapsamda, Yalnız Ardıç Söyleşilerinde 25 Nisan Cumartesi günü edebiyat dolu programı vatandaşlarla buluşturulacak. Yazar Mehmet Güven Avcı’nın katılımı ile Türk edebiyatının öncü ve yenilikçi ismi Kemal Tahir anlatılacak. Türkiye Diyanet Vakfı Kitabevi Konferans Salonu’nda saat 20.30’da gerçekleştirilecek olan söyleşide Tahir’in edebiyata yaklaşımı ile ilgili bilgiler verilecek.

Söyleşide, Kemal Tahir’in edebi bakış açısı, toplum ve tarih anlayışı, romanlarında işlediği temalar ile Türk düşünce dünyasına katkıları kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Söyleşi programında katılımcılar hem Kemal Tahir’in eserlerine dair derinlikli bir analiz dinleme fırsatı bulacak hem de edebiyat üzerine düşünsel bir yolculuğa çıkacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, usta kalem Kemal Tahir’in anlatılacağı programa tüm edebiyatseverler davet edildi.