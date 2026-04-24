Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan yazılı açıklamada, "6 Şubat depremlerinde Adana ili Çukurova ilçesinde yıkılan Sami Bey Apartmanı ile ilgili olarak, 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan arama kaydı bulunan ve INTERPOL tarafından Kırmızı Bültenle aranan firari müteahhit Abdullah Aybaba'nın; Adalet Bakanlığı koordinesinde INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanlığımızca yürütülen çalışmalar kapsamında Tayland’da yakalanması sağlanmıştır. Şahsın ülkemize getirilme süreci hassasiyetle takip edilmektedir." denildi.